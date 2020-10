10월 초 수출액 28.8% 감소…다시 마이너스 위기(종합)

연휴 끼어 하루 평균은 2.8%↑

반도체 제외 차·통신기기 등

수입은 19.5% 감소

[아시아경제 문채석 기자] 지난달 7개월 만에 흑자를 기록했던 수출이 한 달 만에 다시 마이너스를 기록할 처지에 놓였다.

12일 관세청에 따르면 이달 1~10일 수출액은 전년 동기 대비 28.8%(37억7000만달러) 감소한 93억달러다. 조업일수는 4.5일로 지난해보다 이틀 적었다. 이를 고려한 일평균 수출액은 20억7000만달러로 전년 동기 대비 2.8%(6000만달러) 늘었다.

수출 품목별로 보면 반도체(11.2%)는 증가했지만 승용차(-36%), 무선통신기기(-16.5%), 석유제품(-58.4%) 등은 감소했다. 국가별로는 중국(-20.9%), 미국(-33.5%), EU(유럽연합·-27.2%), 베트남(-15.6%) 등의 수출이 감소했다.

지난달 수출이 플러스를 기록하자 '반도체와 중국이 우리 수출을 든든하게 받쳐 준다' '자동차·철강 등이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 처음으로 플러스 전환했다' 등 정부가 기대감을 내비친 것을 감안하면 무색한 결과다.

정부는 조업일수가 적어 이번 수치에 큰 의미를 두지 않는다는 입장이다. 산업통상자원부 관계자는 "추석 연휴로 조업일수가 4.5일에 불과하고 지난해 10월 1~10일 대비 2일 적어 큰 의미는 두고 있지 않다"며 "일평균 수출액이 플러스란 점은 긍정적"이라고 말했다.

전문가들은 일평균 수출액 20억달러 초과, 반도체 10%대 증가에도 불구하고 우리 수출이 불확실성을 걷어냈다고 보기 어렵다고 분석했다. 지난 10일(현지시간) 미국의 코로나19 하루 신규 확진자가 5만7000여명으로 늘면서 '2차 팬데믹(세계적 대유행)' 우려가 커지고 있는 상황인데 반도체를 제외한 나머지 업종의 수출액이 꾸준히 늘 수 있겠느냐는 것이다.

강인수 숙명여대 경제학부 교수는 "조업일수 변수를 고려한 1~10일 실적과 일평균 실적은 그렇다 치더라도 자동차를 포함한 반도체 외 나머지 품목이 마이너스를 기록한 것은 예상보다 나쁜 성적이고, 여전히 코로나19 팬데믹 영향에서 벗어나지 못했다는 의미"라며 "반도체를 뺀 자동차, 석유화학, 철강 등은 4분기에도 팬데믹 영향을 받을 것으로 보인다"고 예상했다.

김소영 서울대 경제학부 교수는 "비록 표본은 작지만 반도체가 10% 이상 늘어난 것은 긍정적"이라면서도 "세계가 코로나19 확산 초와 달리 경제 활동을 병행하는 데 어느 정도 익숙해진 것 같지만, 4분기에도 수출이 크게 나아질 것으로 보이진 않는다"고 평가했다.

이달 1~10일 수입은 111억달러로 전년 동기 대비 19.5%(26억9000만달러) 감소했다. 품목별로는 반도체(7.3%), 기계류(0.7%) 등이 늘었고 원유(-30.2%), 가스(-36.6%) 등은 줄었다. 국가별로는 중국(-12.1%), 미국(-9.2%), EU(-1.9%), 중동(-41.4%), 일본(-19.5%), 베트남(-17.1%) 등으로부터의 수입이 감소했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr