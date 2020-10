이달 들어 1조 산 외국인, 돌아오나

외국인 이달 코스피 1兆 순매수

삼성 등 호실적 대형주 집중

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 이달 들어 코스피시장에서 1조원을 순매수하면서 외국인 귀환에 대한 기대감이 커지고 있다.

12일 한국거래소에 따르면 외국인은 이달 들어 지난 8일까지 코스피에서 1조79억원을 사들였다. 외국인이 코스피에서 순매수를 보인 것은 두 달만이다. 외국인은 지난달 코스피서 8778억원, 8월에는 2조8469억원을 각각 팔아치웠다. 7월에는 1조790억원을 사들인 바 있다.

외국인은 대형주 중심으로 순매수를 확대했으며 이 중에서도 호실적주를 집중 순매수했다. 먼저 외국인은 이달 들어 삼성전자를 3378억원 순매수하며 가장 많이 사들였다. 앞서 삼성전자는 지난 8일 올해 3분기 잠정 실적을 발표했다. 삼성전자는 3분기 매출 66조원, 영업이익 12조3000억원을 기록했다. 이는 전년 동기 대비 각각 6.5%, 58.1% 증가한 수치다. 분기 영업이익이 10조원을 넘은 것은 2018년 4분기 이후 7분기 만이다. 외국인은 삼성전자와 같은 날 호실적을 발표한 LG전자도 순매수 상위에 올렸다. 외국인은 이달 LG전자를 721억원 사들였다. LG전자는 3분기 매출액 전년 동기 대비 7.8% 증가한 16조9000억원, 영업이익은 22.7% 늘어난 9590억원을 기록해 역대 3분기 최대 실적을 달성했다.

외국인은 올해 주도주였던 BBIG(바이오ㆍ배터리ㆍ인터넷ㆍ게임)주들도 사들였지만 업종별로 차별화를 보였다. 외국인은 이달 들어 LG화학을 2900억원 순매수하며 삼성전자 다음으로 많이 담았으며, 다음으로는 카카오(1615억원), 네이버(1189억원)를 많이 순매수했다. 외국인은 삼성SDI도 582억원 순매수하는 등 BBIG 중 배터리와 인터넷을 집중적으로 사들였다. 반면 이달 엔씨소프트는 927억원 팔아치워 순매도 1위에 올렸으며 셀트리온도 707억원이 순매도했다.

이예신 신한금융투자 연구원은 "수급의 계절성은 올해 증시 상승을 견인한 투자 주체인 개인에서 외국인으로의 손바뀜 가능성을 뒷받침한다"면서 "2010년 이후 개인은 하반기 특히 4분기 순매도로 전환하는 경향이 나타났다"고 분석했다. 이 연구원은 "또한 코스피에서 개인의 매매 비중은 지난달에 2005년 이후 최대 수준인 70%를 넘어선 후 다시 반락한 반면 외국인의 매매비중은 같은 기간 최저 12%선에서 반등해 최근 15%를 넘어서고 있다"고 덧붙였다.

