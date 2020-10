김경일 아주대 교수 ‘원하는 목표를 이루는 사람은 무엇이 다를까?'

양천구, 청년 위한 콘텐츠 스트리밍 파티 ‘콘캉스’ 개최...10월11일부터 11월21일까지 음악, 웹툰, 운동, 인문학 분야 유명 인플루언서 초청 비대면 온라인 소통 강연 방송... 강내우 테너, 조경규 웹툰 작가, 핏블리 문석기 대표, 김경일 아주대학교 교수 참석, 청년들과 소통의 장 펼칠 예정

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 음악, 웹툰, 운동, 인문학 등 다양한 콘텐츠를 주제로 청년을 위한 비대면 강연 ‘콘캉스’를 개최한다.

10월11일부터 11월21일까지 격주로 총 4회에 걸쳐 청년들이 관심가질 만한 음악, 웹툰, 운동, 인문학을 주제로 유튜브를 통한 스트리밍 강연을 진행하게 된다.

이번 콘캉스는 인간극장에 출연, 시청자들에게 감동을 선사했던 강내우 테너를 비롯 유명 웹툰 '오므라이스잼잼' 조경규 작가, 구독자 51만 유튜버 ‘핏블리’ 문석기 대표, 김경일 아주대 심리학과 교수 등 다양한 분야의 인플루언서들이 참여, 지역 청년들과 소통하는 장이 펼쳐진다.

첫 스트리밍은 강내우 테너의 ‘일반인을 위한 취미 성악’을 주제로 11일 오후 2시 진행한다.

이후 진행되는 강연에서는 ▲10월25일 조경규 작가의 ‘나는 어쩌다 웹툰 작가가 되었나? 웹툰작가의 일상’ ▲11월7일 ‘핏블리’ 문석기 대표의 ‘살 빼는 게 먼저vs근육 만드는 게 먼저, 운동방법 딱 알려드림’ ▲11월21일 김경일 교수의 ‘원하는 목표를 이루는 사람은 무엇이 다를까? 메타인지의 힘’에 대한 주제로 시청자와 함께 소통하며 이야기를 풀어나갈 예정이다.

모든 강연은 해당 날짜 오후 2시부터 4시까지 진행, 양천구청 공식 유튜브 채널로 생중계 방송된다. 참여를 희망하는 청년 누구나 당일 유튜브에서 양천구청을 검색 후 시청가능하다.

김수영 양천구청장은 “이번 콘텐츠 강연은 청년들에게 다양한 콘텐츠를 경험하는 기회를 제공, 올 해 코로나19로 유난히 힘든 시기를 보내고 있을 그들에게 활력을 주기 위해 준비했다. 특히 기획단계에서부터 양천구 청년들의 의견을 반영, 진행했다”며 “청년을 위한 콘텐츠 스트리밍 강연 콘캉스에 많은 청년들의 관심과 참여를 바란다”고 전했다.

자세한 사항은 양천구청 홈페이지 공지사항 또는 양천구청 일자리경제과 청년정책팀으로 문의하면 된다.

