[아시아경제 부애리 기자] 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염재생산지수가 0.87인 것으로 나타났다.

정은경 중앙방역대책본부장은 9일 "국내 감염재생산지수는 0.87 수준"이라면서 "1 이하를 기록하고 있다"고 밝혔다.

감염재생산지수는 확진자 1명이 코로나19 바이러스를 전파해 몇명을 감염시키는 지를 뜻한다. 수치가 '1'일 경우 확진자 1명이 1명을 감염시킨다는 의미다.

