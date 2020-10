속보[아시아경제 박병희 기자] 올해 노벨문학상 수상자로 미국의 시인 루이스 글릭이 선정됐다.

스웨덴 한림원은 글릭을 올해 노벨문학상 수상자로 선정했다고 8일(현지시간) 발표했다. 스웨덴 한림원은 글릭의 작품에는 엄격한 아름다움이 있다고 평했다.

미국에서 노벨문학상 수상자가 나온 것은 2016년 밥 딜런 이후 4년만이다. 글릭은 역대 12번째 미국인 노벨문학상 수상자가 됐다.

노벨상 수상자는 총상금 900만크로나(약10억9000만원)와 함께 노벨상 메달과 증서를 받는다.

시상식은 오는 12월10일 스톡홀름에서 열릴 예정이다. 다만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인해 글릭이 미국에서 영상으로 수상 소감을 말하는 형식으로 변경될 수 있다.

