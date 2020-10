[2020국감]"韓OTT 죽는다" 넷플릭스 제휴 놓고 '설전'(종합)

외산OTT제휴 '온도차'

[아시아경제 구채은 기자] 8일 열린 국회 과학기술방송통신위원회 국정감사에서는 통신비 인하, 단말기 유통법 개정, 5G 불통, 구글 인앱결제, 넷플릭스 제휴 등이 중요 쟁점으로 다뤄졌다.

특히 외산OTT인 넷플릭스 제휴에 나섰던 KT와 LG유플러스에 대해 '토종OTT의 경쟁력을 떨어뜨릴 수 있다'는 과방위원들의 질타가 이어졌다. K-OTT를 산업으로 키워야할 플랫폼사업자가 외산OTT와 손잡게 되면 미디어 자생력을 잃어버릴 수 있다는 지적이다.

외산OTT제휴 KT-LGU+ vs SKT

통신3사는 외산OTT 제휴에 대해 상반된 입장을 보였다. 넷플릭스와 제휴를 한 바 있는 KT와 LG유플러스는 '현실론'을 내비쳤고 SK텔레콤은 해외OTT와 손잡기 전에 '토종OTT를 먼저 육성해야 한다'고 밝혔다.

강국현 KT 커스터머부문장은 OTT를 복수로 가입하는 사용자가 많다며 "시즌은 모바일 OTT기 때문에 KT 모바일 고객을 중심으로 확장하고, 넷플릭스는 IPTV 위주로 서비스하고 있다. 외국계OTT도 이용해 고객선택권을 넓히되 자체OTT도 확대하는 방향으로 갈 것"이라고 말했다. 강 부문장은 "가입자가 커지면 콘텐츠 투자여력이 생겨 OTT를 키울 수 있다"고 언급했다. 그는 특히 "유튜브와 넷플릭스가 동영상 트래픽의 70% 이상을 차지하는 부분을 반영한 것"이라고 언급했다. 황현식 LG유플러스 사장도 "가입자 베이스 적기 때문에 자체 콘텐츠 키우면서 투자 하는게 어렵다. 현실적으로 제휴 관계를 통해서 경쟁력 만들어 갈 수 밖에 없는 부분이 있다"고 말했다.

다만 SK텔레콤은 입장을 달리했다. 유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 디즈니플러스와의 제휴 계획을 묻는 질의에 "충분히 대등한 힘을 갖고 제휴할 수 있을 때 할 것"이라고 답했다. 유 대표는 "웨이브에 우선 투자하고 K-OTT 키우고자 노력하겠다"면서 "K-OTT가 성장했을 시점에 외국OTT와 제휴하는 것이 바람직하다고 본다"고 말했다.

통신3사 '저렴한 온라인 요금제 출시할 것'

통신3사는 가성비 좋은 중저가 온라인 요금제를 출시하겠다는 데는 입장을 같이했다. 변재일 더불어민주당 의원은 "통신비가 비싸다는 국민 지적이 많다. 온라인을 통해서 개통 한다면 통신요금을 인하할 수 있다고 본다"면서 "현재보다 최대 20~30%까지 절감할 수 있지 않느냐"고 질의했다.

유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 "적극 공감한다. SK텔레콤도 고객친화적인 편익이 증대되는 요금제를 개편하는데 노력할 것"이라고 답했다. 유 대표는 "늦어도 연말, 내년초 온라인 요금제를 출시할 것"이라고 말했다. 강국현 KT 커스터머부문장도 "KT는 온라인 비중을 늘리고 있는데 더 늘어날 수 있도록 노력하겠다"면서 "일반유통이 온라인에 적응하기엔 시간이 필요하다. 꾸준히 체질 개선을 해나가겠다"고 밝혔다. 황현식 LG유플러스 사장도 "동의한다. (온라인 요금제 출시를) 열심히 준비하겠다"고 전했다.

단통법 개정안 '온도차'

방송통신위원회 주도로 추진되고 있는 단말기유통법 개정안에 대해서는 온도차를 보였다.

유영상 SK텔레콤 MNO 사업대표는 장려금 규제 찬반을 묻는 질문에 "찬성한다"는 입장을 전했다. 다만 분리공시제와 관련해서 "모든 제도가 장단점이 있다. 분리공시제를 하면 공시지원금은 투명해지지만, 장려금으로 흘러가서 차별적인 장려금이 시장을 혼탁하게 만들 우려도 있다. 장단점을 고려해야 한다"는 입장을 밝혔다.

강국현 KT 커스터머 부문장은 장려금 규제와 관련해서 "구체적으로 내용이 나와야 답변할 수 있지만, 현재로서는 찬성"이라면서 "단통법이 가진 이점도 있다. 과거 문제점을 일부 해결하고 있다. 정부 노력으로 25% 요금 할인이 도입된 점은 긍정적으로 본다"고 언급했다. 분리공시제에 대해서는 "외국계 제조사에게 유리한 측면이 생길 수 있어 그 부분도 같이봐야 한다"고 밝혔다.

황현식 LG유플러스 사장은 "장려금 규제를 만든다고 하면 특성에 따라서, 유통망이나 시점에 따라서 설계돼야 한다"면서 "그동안 단통법의 공과가 있었다. 공은 잘 살릴 수 있도록 변화가 있었으면 좋겠다"고 언급했다. 분리공시제와 관련해서는 "취지가 단말기 가격 부담을 줄이는 것일텐데 이를 위해 수반돼야 할 구체적인 사안이 결정돼야 한다"며 유보적인 입장을 보였다.

