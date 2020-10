[2020국감] 이태현 웨이브 대표 "국내 OTT 성장 위해 CJ-JTBC와 협력 필요"

[아시아경제 김흥순 기자] 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브의 이태현 대표가 국내 OTT의 콘텐츠 경쟁력을 높이기 위해 CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,000 전일대비 200 등락률 -0.14% 거래량 127,066 전일가 142,200 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 [2020국감] "넷플릭스, CJ ENM에도 방발기금 부과해야"코스피·코스닥 오후에도 오름세 유지美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발 close , JTBC와의 협력이 필요하다고 밝혔다.

이 대표는 8일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에 참고인으로 출석해 'CJ-JTBC와 함께하는 것이 국내 OTT의 퀄리티를 높이는 데 도움이 되느냐'는 허은아 국민의힘 의원의 질의에 "그렇다"며 이 같이 말했다.

이 대표는 "아직은 사업자끼리 경쟁관계 때문에 CJ나 JTBC와 협업하지 못하고 있다"면서도 "경쟁관계가 중요한가, 국내 OTT를 키우는 것이 중요한가"라는 허 의원의 추가 질의에 "후자가 중요하다"고 덧붙였다. 허 의원은 "이 부분에 대해 정책적으로 고민해봐야 할 것"이라고 말했다.

현재 CJ ENM의 OTT플랫폼 '티빙'이 JTBC와의 합작법인 설립을 추진 중이다. SK텔레콤과 지상파 3사의 연합 OTT플랫폼인 웨이브에서는 CJ ENM과 JTBC 계열 프로그램을 볼 수 없다.

이 대표는 국내 OTT의 경쟁력을 키우는 또 다른 방안으로 규제를 최소화하고, 콘텐츠 제작을 위한 펀딩이 가능하도록 정책적인 뒷받침이 필요하다고 호소했다.

그는 "콘텐츠산업은 글로벌로 진출할 수 있는 몇 안 되는 아이템"이라며 "콘텐츠 제작과 해외진출에 필요한 펀딩을 지원한다면 그 이후 해외 OTT사업자와의 경쟁이 가능하다"고 강조했다.

