[아시아경제 금보령 기자] 비비안 비비안 002070 | 코스피 증권정보 현재가 3,615 전일대비 90 등락률 -2.43% 거래량 1,291,604 전일가 3,705 2020.10.08 15:30 장마감 관련기사 광림, 비비안 지분 추가취득…지분율 19%[e공시 눈에 띄네]코스피-15일비비안, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.24% close 은 계약상대방인 메디톡스코리아로부터 계약에 대한 해지 통보공문을 접수했다며 204억원 규모의 보건용 마스크 공급계약을 해지한다고 8일 공시했다.

해지금액은 지난해 연결 기준 매출액 대비 10.2%다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr