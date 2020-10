고창군, 2020년산 잎담배 270t 수매 실시

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 올해 생산된 잎담배를 오는 12일까지 엽연초생산협동조합 주관으로 수매를 진행한다고 8일 밝혔다.

잎담배 수매는 고창군 무장면에 소재한 잎담배 손질포장장에서 실시하게 되며, 수매 계획량은 130농가(74㏊)에서 생산한 270t이다.

잎담배는 수확한 후 후기작으로 무, 배추, 두류 등 기타 농작물 재배가 가능해 농가들이 선호하는 밭작물로 군은 지난해 이어 올해도 잎담배 재배 농가의 생산비 절감과 소득증대를 위해 잎담배 경작에 필요한 친환경 자재를 매년 5000여만 원의 사업비로 지원하고 있다.

유기상 고창군수는 이날 잎담배 수매현장을 찾아 수매 농가들을 일일이 격려했다.

유 군수는 “긴 장마와 연이은 태풍으로 인해 그 어느해보다 어려운 여건 속에서도 품질 좋은 잎담배를 생산하기 위해 애쓰시는 모든 농가들에게 감사드린다”면서 “잎담배 품질향상 및 생산농가의 소득증대를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr