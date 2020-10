[2020국감]박영선 “배달앱 독점화 문제, 국회-소상공인 간 긴밀 합의 필요”

국회 산자위 중기부 국정감사

[아시아경제 문혜원 기자] 박영선 중소벤처기업부 장관은 8일 대·중소기업 상생협력과 관련해 배달앱 플랫폼사의 독점화 문제는 국회와 소상공인간 긴밀한 합의가 필요하다고 밝혔다.

박 장관은 이날 국회에서 열린 산업통상자원중소벤처기업위원회의 중기부 국정감사에서 ‘배달의민족의 B마트, 요기요의 요마트 등 배달앱 플랫폼사들이 골목상권을 침해하고 있다’는 신영대 더불어민주당 의원의 지적에 대해 이같이 답했다.

신 의원에 따르면 배달의민족은 서울 지역에서 B마트를 개시한 지난해 11월보다 올해 8월에 매출이 963.3%나 급증했다. 반면

배달 플랫폼 편의점들과 경쟁관계인 GS25, CU 편의점은 같은 기간 하루평균 배달 건수가 올해 3월 2.7건에서 9월 0.5건으로 떨어졌다.

이에 대해 박 장관은 “디지털 경제의 가장 큰 단점은 강자만 살아남아 독점화되는 문제가 항상 도사리고 있다는 것”이라며 “온라인 플랫폼 사업자의 독점화 우려에 대해서는 제가 국무회의에서도 거론했지만, 독점 방지 문제 등을 국회와 더 소통해서 상생협력법 부분을 좀 더 강화할 계기가 됐으면 한다”고 했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr