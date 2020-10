전현희 국민권익위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 '코로나19 위기상황에서 의대생들의 국가고시 미응시 문제' 관련 간담회에 앞서 대학병원장들과 인사를 나누고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.