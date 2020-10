세계로 뻗어나가는 '우리의 한글, 세상의 큰글' … 9일 '한글날 경축식'

오전 10시 경복궁 수정전 앞

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 '574돌 한글날'을 맞아 9일 오전 10시 경복궁 수정전 앞에서 경축식을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 경축식은 애민정신을 바탕으로 창제된 한글의 우수성을 널리 알리고, 전 세계로 뻗어나가고 있는 한글의 세계화를 위해 '우리의 한글, 세상의 큰글' 이라는 주제로 열린다. 행사가 열리는 경복궁 수정전은 세종 때 집현전으로 사용했다가 임진왜란 때 소실된 것을 고종 때 재건한 곳으로, 한글 창제와 밀접한 관계가 있는 역사적인 장소다.

경축식 사회는 방송인 타일러 라쉬(Tyler Rasch)와 KBS '우리말 겨루기' 프로그램을 진행하는 엄지인 아나운서가 공동으로 진행한다. 한글날 경축식 사회를 외국인이 맡는 건 처음이다.

경축식은 한글 자음 14개를 활용해 아름다운 우리말 단어를 형상화하는 매체예술 영상 상영을 시작으로, 국민의례, 훈민정음 원문과 이를 알기 쉽게 풀어 쓴 '훈민정음 머리글 읽기' 순서로 진행된다. 낭독에는 권재일 한글학회장과 미추홀외고 한글 동아리 '훈민정음'의 한정빈·이차민 학생, 한국어 교육 관련 유튜브 채널을 운영하고 있는 문소현 씨가 참여할 예정이다.

올해 한글 발전 유공사 포장은 60여년 동안 국어와 한글 연구에 매진해 온 김완진 서울대학교 명예교수 등 5명과 사단법인 한글문화연대가 받는다.

이어 국악신동 김태연 양과 재한외국인 음악모임 '한글'의 공연영상, 한글을 사랑하는 전세계 사람들 116명이 직접 촬영해서 보내온 노래 영상들로 구성한 가상합창단이 한글로 하나 된 전세계를 표현하는 축하공연을 선보이고, 세종대왕기념사업회 차재경 부회장이 참석자들과 함께 만세삼창을 한 뒤 한글날 노래를 함께 부르며 행사를 마무리하게 된다.

한편, 이날 행사는 '사회적 거리두기 2단계'에 맞춰 한글 발전 유공 포상 수상자, 한글 및 세종대왕 관련 단체 관계자, 주요인사 등 50여명 등으로 참석인원을 최소화했다.

