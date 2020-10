美 증시 급등에 코스피·코스닥 상승 출발

삼성전자 영업이익 12.3조… '어닝시즌' 기대감 ↑

[아시아경제 이민지 기자] 미국 증시가 지난 7일(현지 시간) 도널드 트럼프 대통령의 ‘핀셋 지원’ 언급에 상승 마감하자 국내 증시도 오름세를 보이고 있다.

8일 9시 12분 코스피는 전 장보다 0.64%(15.24포인트) 오른 2402.18을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 당보다 0.90%(21.55포인트) 오른 2408.49로 장을 출발했다. 투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 295억원, 141억원어치 주식을 순매수했고 개인은 홀로 432억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 네이버(-0.16%)를 제외하고는 모두 오름세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 +0.33% 거래량 5,997,676 전일가 59,900 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 시스템반도체 테마 상승세에 0.99% ↑기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세 close (0.33%), SK하이닉스(0.48%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 687,000 전일대비 7,000 등락률 +1.03% 거래량 76,041 전일가 680,000 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close (0.59%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 182,500 전일대비 500 등락률 -0.27% 거래량 433,760 전일가 183,000 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 유럽 수출 수소트럭 인도…수소 상용차 글로벌 사업 본격화상승전환 코스피…기관 매수 강세[2020국감]산업부, 이르면 2022년 석탄총량제 도입(종합) close (0.27%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 6,500 등락률 +2.50% 거래량 340,193 전일가 260,500 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감셀트리온, 외국인 6만 4817주 순매도… 주가 0.58%미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래? close (2.50%)도 상승 중이다.

같은 시각 코스닥지수는 전 장보다 0.34%(2.94포인트) 오른 872.60에 장을 끝마쳤다. 이날 지수는 전 장보다 0.63%(5.46포인트) 오른 875.12로 장을 시작했다. 투자 주체별로는 개인이 447억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 404억원, 25억원어치 주식을 팔았다.

코스닥시장 시가총액 상위종목을 보면 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 267,000 전일대비 6,500 등락률 +2.50% 거래량 340,193 전일가 260,500 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감셀트리온, 외국인 6만 4817주 순매도… 주가 0.58%미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래? close 헬스케어는 전 장보다 1.66% 오른 9만1800원에 거래됐다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 288,200 전일대비 6,900 등락률 +2.45% 거래량 232,133 전일가 281,300 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감씨젠, 최근 5일 개인 19만 7441주 순매도... 주가 28만 1200원(+1.85%)상승전환 코스피…기관 매수 강세 close (0.96%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 114,800 전일대비 1,300 등락률 +1.15% 거래량 139,835 전일가 113,500 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감 close (1.41%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 148,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 148,900 2020.10.08 00:00 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세미국 트럼프 대통령의 조기 퇴원? 투약한 성분이 무엇이길래? close (1.48%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 143,300 전일대비 1,100 등락률 +0.77% 거래량 26,463 전일가 142,200 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세[클릭 e종목] "스튜디오드래곤, 국내외 모두 '러브콜'" close (0.56%)도 오름세를 보이고 있다.

서상영 키움증권 연구원은 “항공 업종을 비롯한 일부 산업에 대한 지원책 관련 협상 돌입 소식은 국내 증시에 긍정적”이라며 “ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,100 전일대비 200 등락률 +0.33% 거래량 6,003,604 전일가 59,900 2020.10.08 09:36 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 시스템반도체 테마 상승세에 0.99% ↑기관이 지탱한 코스피…상승세 전환 마감상승전환 코스피…기관 매수 강세 close 의 실적 개선 소식으로 이달에 있을 어닝시즌에 대한 기대가 확산될 것으로 보인다”고 전망했다.

