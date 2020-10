부산 다대포해수욕장 실종 중학생, 사흘 만에 끝내 숨진 채 발견

[아시아경제 김영은 기자] 지난 5일 부산 다대포해수욕장에서 물놀이를 하던 중 실종된 중학생 A 군이 사흘 만에 숨진 채로 발견됐다. 이로써 이번 중학생 물놀이 사고 사망자는 2명이 됐다.

부산소방재난본부는 8일 오전 6시27분께 부산 사하구 다대포해수욕장 해변 중간지점에서 A 군의 시신을 발견했다고 밝혔다.

소방과 경찰 등이 수색작업을 벌인 지 사흘 만이다.

부산소방재난본부 관계자는 "수중에 있던 A 군 시신이 시간이 지나면서 물 위로 떠오른 것으로 보인다"고 설명했다.

해경과 소방당국은 수중 탐색 로봇, 드론, 헬기 등을 동원해 다대포 일대를 총 3개 구역으로 나누고 수색 범위를 넓혀왔다. 해경은 실종자 수색작업이 종료됨에 따라 본격적으로 사고 경위를 조사할 예정이다.

이번 사고는 온라인 원격수업을 마친 중학생들이 폐장한 해수욕장에 들어갔다가 발생했다.

부산 사하구의 중학생 10명이 해수욕장을 찾았고, 물에 들어간 7명 중 A 군을 제외한 6명이 구조됐으나 그중 1명은 치료 도중 끝내 숨졌다.

구조 당국은 사고 당시 북동풍이 초속 2∼3m로 불고 있었고 너울성 파도가 일었다고 설명했다.

