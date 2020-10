벌써 ‘10주년’…코웨이, 리엔케이 ‘인생템 후기 공모전’ 실시

[아시아경제 김희윤 기자] 코웨이가 오는 31일까지 리엔케이 브랜드 론칭 10주년 기념 ‘인생템 후기 공모전’을 실시한다.

코웨이는 ‘당신의 리엔케이 인생템은 무엇인가요?’라는 주제로 공모전을 진행한다고 7일 밝혔다. 현재 리엔케이를 사용 중인 고객 이면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 자신의 SNS(인스타그램)나 블로그에 전체 공개로 제품 후기 작성 후 리엔케이 홈페이지 내 이벤트 페이지에 댓글로 해당 링크를 업로드 하면 된다.

공모전 참여 고객 전원에게는 ‘리엔케이 셀 루미너스 안티폴루션 UV쉴드’가 제공된다. 심사를 통해 선정된 1등(1명)에게는 130만원 상당 Club 리엔케이 포인트, 2등(2명)에게는 65만원 상당 Club 리엔케이 포인트, 3등(3명)에게는 40만원 상당 Club 리엔케이 포인트가 증정된다. 당첨자는 11월 6일 리엔케이 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

코웨이는 지난 2010년 코스메틱사업본부를 출범시켰다. 고기능성 프리미엄 브랜드 ‘리엔케이’ 론칭을 시작으로 발효한방 브랜드 ‘올빚’, 건강식품 브랜드 ‘헬시그루’, 온라인 전용 브랜드 ‘리프레쉬 바이 리엔케이’를 차례로 선보였다.

대표 브랜드 ‘리엔케이’는 2010년 9월 론칭 이후 셀 기능성 화장품 대표주자로 자리매김했다. 특히 100만 개의 리얼 셀 함유로 지금까지 꾸준한 인기를 얻고 있는 ‘셀 투 셀 에센스’와 빛크림으로 불리며 홈쇼핑 완판기록을 세운 ‘래디언스 컬러크림’ 등 다수의 히트 상품을 탄생시켰다고 코웨이 측은 설명했다.

리엔케이는 론칭 10주년 기념 프로모션을 지속할 계획이다. 먼저 ‘셀 투 셀 크림 기획세트’를 출시한다. 아울러 10월 말까지 ‘LED 셀 마스크’를 구매하는 모든 고객 대상 한정판 전용가방과 셀 레미디 마스터 앰플(15만원상당)을 증정한다.

권무준 코웨이 코스메틱사업본부 영업부문장은 “리엔케이 론칭 10년 동안 꾸준한 사랑으로 함께 해주신 고객들께 보답하고자 다양한 프로모션과 캠페인을 마련했다”며 “차별화된 리엔케이의 제품력을 바탕으로 신뢰받는 브랜드로 성장하며 고객과의 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr