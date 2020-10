[아시아경제 김봉주 기자] 미스코리아 출신 이혜원이 싱가포르 집 뷰를 공개했다.

이혜원은 6일 인스타그램에 "고요함"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

사진엔 싱가포르의 고급 아파트 단지의 모습이 담겼다.

사진을 본 누리꾼들은 "뷰 장난 아니다", "너무 멋있는데요", "진짜 부러워요", "아름다운 도시네요" 등의 반응을 보였다.

한편 이혜원은 지난 2001년 축구 선수 안정환과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 이혜원은 현재 아들 리환 군의 유학을 위해 싱가포르에 거주하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr