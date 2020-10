의대교수들 "제자들 국시 보게 도와달라…의사 수급 분균형 우려"

[아시아경제 박선미 기자] 의과대학 교수들이 이틀째 국민권익위원회를 찾아 의대생들이 의사 국가고시 실기시험을 볼 수 있게 해달라고 호소했다.

6일 권익위는 정부서울청사에서 40개 의과대학ㆍ의학전문대학원 학장ㆍ원장들로 구성된 한국의과대학ㆍ의학전문대학원협회(KAMC)와 긴급 간담회를 열었다. KAMC 이사장인 한희철 고려대 의대 교수는 "제자들의 국시 문제로 심려를 끼친 점 혜량해달라"며 "국가 위기 상황인 만큼 이번 국시 문제를 현명히 헤쳐나갈 수 있도록 도와달라"고 밝혔다.

한재진 이화여대 의과대학장도 "의대생들이 올해 시험을 보지 못하면 의사 수급불균형으로 의료 공백이 우려된다"며 "권익위가 문제를 잘 풀어달라"고 요청했다.

전국의대교수협의회와 서울시 25개구 의사회 회장단은 전날에도 권익위를 방문해 같은 취지의 민원을 제기한 바 있다.

이에대해 전현희 권익위원장은 국민적 공감대가 먼저 형성돼야 한다는 점을 강조했다.

그는 "일단 오늘부터 접수가 시작되는 필기시험에 학생들이 반드시 응시할 수 있도록 잘 설득해달라”고 당부하며 "국가고시 실기시험을 볼 수 있도록 하는 것은 국민적 공감대가 있어야 가능하다. 국민들의 의견과 의료계, 관계기관 등 각계 목소리를 잘 살펴 문제 해결에 최선을 다하겠다"고 답했다.

올해 국시 실기시험은 응시 대상자 3172명 중 86%가 의대 정원 확대 등을 반대하며 응시를 거부했다. 정부는 재응시 허용 요구에 형평성, 국민 수용성 문제를 들어 난색을 표하고 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr