광주시, 12∼30일 광견병 예방접종 실시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 광견병을 예방하기 위해 오는 12일부터 30일까지 지정 동물 병원 94곳에서 하반기 광견병 예방접종을 실시한다고 6일 밝혔다.

접종 대상은 관내 생후 3개월 이상의 동물등록제에 등록된 반려견이다. 접종을 희망하는 시민은 집에서 가까운 지정 동물병원을 방문해 접종하면 된다.

특히, 평소 접종비가 2만 원 내외이지만 이 기간에는 정부 예산으로 1만5000원 상당의 재료비 등을 지원하기 때문에 반려동물 당 5000원 만 지불하고 예방접종을 할 수 있다.

광주시는 매년 봄, 가을 두 차례에 걸쳐 광견병 예방접종을 실시하고 있다.

이번 예방접종을 위해 4085마리 분량의 광견병 예방백신을 지정 동물병원에 공급했다.

지정 동물병원은 광주시 홈페이지 공지사항과 120콜센터를 통해 확인할 수 있다.

광견병은 사람과 개를 포함한 모든 온혈동물에게 전염되는 바이러스성 전염병으로, 전염된 개나 고양이에게 사람이 물렸을 때 사람에게도 감염되는 인수공통전염병이다.

매년 경기, 강원지역 등 야생동물과의 접촉이 많은 휴전선 인접지역 중심으로 발생이 지속되고 있어 철저한 예방대책이 필요한 실정이다.

반려견은 광견병 예방을 위해 1년에 한 번씩 보강 접종을 해야 한다.

아울러, 반려를 목적으로 기르는 2개월 이상의 개는 동물보호법령에 따른 의무등록 대상이다. 따라서 동물등록을 하지 않을 경우 최고 100만 원 이하의 과태료가 부과되며, 예방접종 기간 미등록 반려견은 등록을 하고 예방접종할 수 있도록 동물등록제 홍보도 실시할 예정이다.

박남언 시 일자리경제실장은 “소중한 반려동물의 건강과 시민 안전을 위해 광견병 예방접종과 동물등록제에 적극 참여해주기를 바란다”고 말했다.

