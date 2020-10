목포시, 유달산 ‘명승’ 지정으로 도시 브랜드 높인다

문화유산과 뛰어난 풍광으로 관광·문화적 가치 우수



[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 목포시가 유달산 일등바위 일원을 국가 ‘명승’으로 지정하기 위한 학술연구용역을 추진한다.

6일 목포시에 따르면 유달산은 서남해안의 바다와 섬, 목포 도심을 한눈에 조망할 수 있는 곳으로 봄에는 개나리와 벚꽃이 피어 꽃 축제가 열리는 등 빼어난 풍광을 자랑하는 목포의 명산이다.

또한, 달성사 목조지장보살삼존상 일괄(보물 제2011호) 및 달성사 목조아미타삼존불좌상(전남도 유형문화재 제228호), 목포시사(전남도 지방기념물 제21호), 목포 오포대(전남도 문화재자료 제138호) 등 조선 시대부터 근현대에 이르기까지 다양한 문화유산을 살펴볼 수 있다.

시는 유달산을 명승으로 지정해 동식물을 보호하고 향후 보수·관리 등에 국가지원을 받아 체계적으로 보전하고자 이번 연구용역을 추진하게 됐다.

유달산 전체를 대상으로 진행되는 이번 용역에서는 역사와 민속 등 인문환경 및 식생, 경관 등 자연환경, 유달산의 명승 지정에 대한 가치 및 타당성 등을 전반적으로 조사할 예정이다.

목포시 관계자는 “유달산 명승 지정을 통해 목포의 랜드마크인 유달산의 브랜드 가치 상승과 더불어 풍부한 문화유산과 뛰어난 풍광을 관리·보존할 수 있는 기틀을 마련하겠다”고 밝혔다.

