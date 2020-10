3년여간 위조지폐 1700장 발견…한은, 은행에 600차례 주의공문

[아시아경제 김은별 기자] 최근 3년여간 전국적으로 위조지폐가 1726장 발견돼 한국은행이 각 은행별로 주의촉구 공문을 595차례 보낸 것으로 확인됐다.

서일준 국회의원(경남 거제, 국민의힘)이 한은으로부터 제출받은 '최근 3년간 지역별 위조지폐 발견 현황' 자료에 따르면, 2017년 1221장, 2018년 231장, 2019년에 187장이 발견됐고, 올해도 상반기까지 87장이 발견된 것으로 확인됐다.

지역별로는 수도권 다음으로 강원도와 대전이 가장 많았고, 대구·충청 순으로 많았다.

한은은 돌아온 돈의 사용가능 여부를 판정하는 '화폐정사'를 진행한다. 서 의원이 입수한 '최근 3년간 한은 정사과정 중 발견된 위조지폐 현황' 자료에 따르면 2017년 396건(338만원), 2018년 369건(326만2000원), 2019년 88건(92만7000원) 상당의 위조지폐가 발견된 것으로 확인됐다. 올해에도 8월까지 49건으로 총 39만9000원의 위조지폐가 한은에서 발견됐다. 3년여간 총 902장의 위조가 발견된 셈이다.

이러다보니 한은이 각 은행별로 발송하는 주의촉구 공문도 함께 증가하고 있다. 최근 3년간 한은이 위조지폐와 관련해 각 은행별로 주의 촉구 공문을 보낸 현황을 보면, 2017년에 244건, 2018년에 255건, 2019년에 60건에 이르고, 올해도 8월까지 36건인 것으로 확인된다. 3년여간 총 595회 주의촉구 공문이 내려졌다.

서 의원은 "일부 위조지폐의 경우 홀로그램을 별도로 제작해 붙이는 등 정교한 수법으로 제작돼 언뜻 식별이 어려운 경우 민생 피해로 이어질 우려가 크다"며 "정교화되는 위조지폐 수법에 대한 금융기관의 적극적인 대책 마련이 필요하다"고 강조했다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr