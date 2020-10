이낙연 "노동법개정 부적절", 대기업 만나선 "경제3법 늦추기 어렵다"

[아시아경제 원다라 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 김종인 국민의힘 비상대책위원장의 '노동법 개정' 제안에 "부적절하다"는 입장을 밝혔다. 대기업 사장단과의 만남에선 '공정경제3법(공정거래법·상법 개정안, 금융그룹감독법 제정안)' 처리를 늦추거나 방향을 바꿀 수 없다는 점을 분명히 했다.

이 대표는 6일 오전 자신의 페이스북 글을 통해 "야당이 거론하는 노동법 개정은 부적절하다"고 밝혔다. 그는 "수많은 노동자들께서 생존의 벼랑에 내몰리고 계시다"며 "노동의 안정성이 몹시 취약하다는 사실도 아프게 드러나고 있다"고 말했다.

그러면서 "이런 시기에 해고를 쉽게 하고 임금을 유연하게 하자는 것은 노동자들께 너무도 가혹한 메시지"라면서 지금은 노동자를 비롯한 사회적 약자들을 더 두텁게 포용할 때"라고 강조했다.

서울 마포구 경영자총협회에서 진행된 대기업 사장단과의 만남에서는 "공정경제 3법은 우리 기업들의 건강성을 높여드리기 위한 것이지, 기업들을 골탕 먹이기 위한 법안이 아니라는 말씀을 분명히 드린다"고 말했다.

이어 "기업계의 우려를 듣고 우리가 함께 할 수 있는 것은 함께 하고, 부분적으로 보완할 것이 있으면 보완하겠다"면서도 "다만 이것을 늦추거나 방향을 바꾸거나 하기는 어렵다는 말씀을 드리고 싶다"고 강조했다.

이 대표는 만남 직후 페이스북 글을 통해선 "기업계를 포함한 관련 분야와 구체적으로 논의하는 자리를 따로 마련하겠다"며 "부분적으로 보완하더라도, 큰 틀의 방향은 지키며 정기국회 회기 안에 처리하고자 한다"고 말했다.

한편 김 위원장은 전일 당 비상대책회의에서 "이번 정기국회를 맞이해서 정부가 공정경제 3법을 제안하고 있다"며 "정부·여당은 차제에 공정경제 3법뿐 아니라 노사관계, 노동법 관계도 함께 개선하는 시도를 해달라"고 말했다.

그는 "OECD 발표에 의하면 세계 141개국 중 우리나라의 고용·해고 문제는 102번째에 이르고, 노사관계는 130번째, 임금 유연성은 84번째에 위치해 매우 후진적 양상을 보이고 있다"며 "코로나 사태 이후 경제 체질을 바꾸고 모든 사회구조를 근본적으로 새롭게 개정하려면 반드시 노동관계법을 변화시키지 않고는 어렵다"고 설명했다.

주호영 국민의힘 원내대표도 이날 오전 MBC 라디오에 출연해 '노동관계법과 공정경제3법은 원샷으로 함께 처리될수밖에 없나'라는 질문에 "그것이 가장 바람직하다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr