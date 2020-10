경남銀, 최고 연 2.3% 적금 1000좌 한정 판매

[아시아경제 김민영 기자] BNK경남은행이 신규 고객에게 우대이율과 경남BC카드 캐시백을 제공하는 적금 신상품을 출시했다고 6일 밝혔다.

BNK첫걸음우대적금은 선착순 1000좌만 판매된다. 이 상품 기본이율은 연 1.10%(세전)이며 ▲최초 신규 고객(마케팅 동의 필수) 0.60%포인트 ▲주택청약종합저축 보유 또는 비대면으로 가입한 정기예금 100만원 이상 보유 0.20%포인트 ▲3개월 이상 급여(연금) 입금 실적 보유 0.20%포인트 ▲경남BC카드(신용, 체크) 30만원 이상 결제 0.20%포인트 등 각종 조건충족 여부에 따라 우대이율이 제공된다. 우대이율을 모두 합하면 최대 2.30% 금리를 기대할 수 있다.

추가로 BNK첫걸음우대적금에 가입한 뒤 경남BC카드에 신규 가입하거나 지난 7월1일 이후 경남BC카드 이용이 없는 고객이 BNK첫걸음우대적금 가입 후 30일 이내 10만원 이상 이용하면 1만원을 캐시백해 준다.

이 상품 가입금액은 월 1만원 이상 20만원 이하이고, 가입 기간은 1년이다. 판매 기간은 오는 12월6일까지다.

