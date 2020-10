롯데건설, 1층을 복층으로 짓는 특화설계 '캐슬 듀플렉스 가든하우스' 선봬

[아시아경제 최동현 기자] 롯데건설이 최근 분양한 ‘롯데캐슬 리버파크 시그니처'에 '캐슬 듀플렉스 가든하우스(Castle Duplex Garden house)' 특화설계를 도입한다고 6일 밝혔다.

캐슬 듀플렉스 가든하우스는 약 79㎡ 규모의 1층 공간과 약 33㎡ 규모의 지하 1층 공간을 연계한 복층형 구조의 특화설계다. 지하 1층에 있는 별도의 현관을 통해 지하주차장에서 세대 진입이 가능하다는 점이 기존 복층형 특화세대와의 차별화된 점이다. 또 바비큐와 홈가드닝 등이 가능한 썬큰공간을 마련해 지하 공간에 채광과 통풍을 유도하고 다양한 야외 활동이 가능하도록 한 점도 돋보인다.

롯데건설은 과거 복층형으로 특화한 1층 가구를 ‘사당 롯데캐슬 골드포레’와 ‘상도역 롯데캐슬’에도 선보인 적이 있으며, 지속적인 소비자 선호 파악과 연구개발을 통해 더 나은 특화설계를 도입해 왔다.

이번에 더욱 업그레이드 해 개발한 복층형 1층 특화설계는 롯데캐슬 리버파크 시그니처 전용면적 84㎡ D타입에 적용됐다. 최근 진행된 청약에서 3가구 공급에 357건이 접수되며 약 119대 1의 청약경쟁률을 기록했다.

롯데건설 관계자는 “이번 특화설계가 흥행할 수 있었던 이유는 다양해진 가구 구성에 맞춰 모두 각자의 독립된 생활공간을 확보 가능하다는 점과 포스트 코로나 시대에 변화하고 있는 라이프스타일에도 부합한 결과”라고 분석했다.

한편, 롯데건설은 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 변화된 라이프 스타일과 소비문화를 반영한 주거공간 ‘아지트(AZIT) 3.0’을 선보이는 등 소비자 니즈에 맞춘 롯데캐슬만의 새로운 주거공간을 선보이고 있다.

