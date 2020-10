"美, 6·25 전쟁 일으켰다"고 주장한 강사에 강연 맡긴 보훈처

보훈처 "6·25전쟁 관련 문제 발언, 적절치 못해"

[아시아경제 허미담 기자] 국가보훈처가 "6·25전쟁은 미국이 일으킨 전쟁"이라고 주장했던 한 학원 역사 강사에게 '이달의 독립운동가' 강연을 맡겨 논란이 일고 있다. 이 강사는 6·25전쟁을 왜곡하는 발언뿐만 아니라, 학생들에게 반미 감정을 부추기는 발언도 해온 것으로 알려졌다. 논란이 일자 5일 보훈처는 "해당 강사의 발언은 적절치 못하다고 본다"고 사과했다.

보훈처는 이날 설명자료를 통해 "문제 영상은 해당 강사가 2009~2010년경 수능 대비 인터넷 강의 자료로 제작된 것으로 확인되며, 보훈처는 이와 전혀 관계가 없음을 알려드린다"며 이같이 말했다.

보훈처는 문제의 발언을 한 강사를 섭외한 배경에 대해 "올해는 이달의 독립운동가 홍보 효과를 높이기 위해 공무원 시험 한국사 인기 강사이면서 유튜브 구독자가 40만 명을 넘는 해당 강사의 재능기부로 2020년 8월 독립운동가 (이석영 선생) 홍보 영상을 제작했다"고 설명했다.

이어 "이달의 독립운동가 영상은 사실에 근거한 것으로서 문제가 없으나 6·25전쟁 관련해 문제가 되는 발언이 담긴 영상은 강사의 유튜브 채널에 게시돼 있지 않았기 때문에 이달의 독립운동가 홍보 영상 제작 전에 강사의 발언을 인지하지 못했다"고 해명했다.

그러면서 보훈처는 "6·25 전쟁이 적화통일 야욕에 따른 북한의 남침이라는 점에 의문의 여지가 있을 수 없으며, 해당 강사의 발언은 적절치 못하다고 본다"고 강조했다.

아울러 "해당 강사는 2020년 4월 보훈처 해당 부서 차원의 정책자문단 민간위원(11명)으로 포함된 바 있다"며 "이번 영상 논란과 관련된 사실관계 확인 후 자문단 활동 배제를 포함한 필요한 조치를 강구하겠다"고 밝혔다.

앞서 보훈처가 선정한 '8월의 독립 운동가' 이석영 선생에 대한 강연을 맡은 역사 강사 A씨는 2009∼2010년 사이 온라인 강의에서 6·25전쟁에 대한 부적절한 발언을 한 것이 알려져 논란이 일었다.

당시 그는 "6·25 전쟁은 미국이 연출, 각본, 시나리오를 다 썼던 전쟁"이라며 "6·25 전쟁은 미국이 일으킨 전쟁"이라고 주장했다. A씨는 이어 "전쟁이 일어나기 전부터 미국 내에서는 전쟁이 일어나자마자 남한이 일방적으로 밀리며, 그 이후 제주도에서 출발해서 인천상륙작전을 하겠다는 게 준비돼 있었다"고 했다.

또 그는 "현대사를 공부하는 가장 큰 목적과 의의는 성숙한 반미의식을 키우는 것"이라며 수강생들의 반미의식을 부추기는 듯한 발언을 해 논란이 되기도 했다.

