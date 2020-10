LS전선, 인도 통신 2공장 준공…"인도 5G 상용화 대응"

통신 하네스 생산능력 2배 확보

[아시아경제 이기민 기자] LS전선이 최근 인도 생산법인(LSCI)에 통신 2공장을 준공하고, 통신 부품의 생산능력을 2배로 늘렸다고 6일 밝혔다.

LS전선은 LSCI를 통신 하네스의 전문 생산기지로 육성해 급격히 성장하고 있는 인도 내수 시장 대응 뿐만 아니라 유럽과 북미 등 해외 시장도 공략할 계획이라고 설명했다. 통신 하네스는 이동통신 기지국과 안테나 등을 시스템과 연결하는 케이블 부품이다.

LS전선은 인도 현지에서 삼성전자와 에릭슨 등을 통해 릴라이언스 지오(Reliance Jio), 에어텔, 보다폰 등에 제품을 공급하고, 인도 시장에서 약 20%의 점유율을 차지하고 있다.

박현호 LSCI 법인장은 “에릭슨, 노키아 등 글로벌 통신장비업체들이 인도에 글로벌 소싱 기지를 육성하고 있다”며 “품질관리 시스템을 전산화 하는 등 품질을 확보, 시장을 확대해 나갈 계획이다”라고 밝혔다.

회사 관계자는 “인도는 모바일 가입자가 12억명에 육박하고, 5G도 상용화를 앞두고 있다”며, “글로벌 통신사들이 수십조원 규모의 투자계획을 발표해 통신장비 시장도 급성장할 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

한편 LS전선은 2008년 인도 북부 하리아나주 바왈시의 약 16만2000㎡(약 4만9000평) 규모의 부지에 LSCI를 설립하고, 전력, 통신 케이블과 부품 등을 공급하고 있다.

