현대제철, 컬러강판 사업 접는다

현대제철이 컬러강판 사업을 정리한다.

5일 현대제철에 따르면 노사 합의에 따라 순천공장의 컬러강판 라인이 지난달 29일부터 가동을 중단했다. 해당 공장 직원 50여명은 다른 공장이나 부서로 전환 배치되며, 남은 설비는 매각 수순을 밟을 예정이다.

현대제철 컬러강판 사업은 최근 수년간 연간 100억원대 적자를 내는 등 대표적인 비수익 사업으로 꼽혔다. 현대제철의 컬러강판 설비가 노후화하고, 제품 개발 투자가 미흡했던 탓이다.

한편, 현대제철은 올해 들어 비수익 사업 구조조정에 박차를 가하고 있다. 지난 4월 단조사업부문을 분사한 데 이어 6월에는 당진제철소 전기로 박판열연 공장에 대한 가동 중단 및 매각을 결정했다.

현재 중국법인을 통합하는 등 해외법인 개편 작업을 진행 중이며, 강관사업부 매각도 검토하는 것으로 알려졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr