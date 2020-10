[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 방문객이 ‘안심콜’ 시스템을 이용해 출입하는 시스템을 마련했다.

‘안심콜’ 청사 출입관리 시스템은 청사 방문객이 안내된 번호로 전화를 걸면 전화번호와 시간 등 통화 기록이 전산 서버에 남고, 기록은 일정기간 보관 후 폐기되는 방식이다.

양천구 관계자는 “기존의 QR코드 전자출입명부의 경우 스마트폰에 익숙하지 않은 고령 방문객의 사용이 어렵고, 수기명부 작성 방식은 개인정보 유출 또는 허위 기재 등의 우려가 있었으나, 이번에 도입된 ‘안심콜’은 두 방식의 취약점을 효과적으로 보완해 이용자 만족도가 상당히 높다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr