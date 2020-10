진중권 "재인산성" vs 조국 "한국 민주주의 국가"

[아시아경제 강주희 기자] 진중권 전 동양대 교수가 지난 3일 개천절 서울 도심 집회 차단을 위해 광화문 광장에 설치한 차벽을 두고 "재인산성"이라며 정부를 비판했다.

진 전 교수는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "광화문에 나와서 대화하겠다던 대통령이 산성을 쌓은 것을 보니, 그분 눈엔 국민이 오랑캐로 보이는 모양"이라며 이같이 말했다.

진 전 교수는 이어 "세계가 부러워하는 K방역의 위용. 하이엔드 테크놀로지를 이용한 바이러스 방호벽. 저 축성술이 조선시대에 있었다면, 삼전도의 굴욕은 없었을 텐데. 아쉽다"고 비꼬았다.

반면, 조국 전 법무부 장관은 일부 보수단체 회원들이 이날 여권 인사를 규탄하는 '차량 집회'를 벌인 것에 대해 "코로나 위기라는 비상상황에서도 집회시위의 자유가 보장되는 한국, 정말 민주국가"라고 평가했다.

조 전 장관은 이날 페이스북에 관련 기사를 공유하며 "집회시위의 자유를 폭압적으로 탄압하던 체제를 무너뜨리고 '1987년 헌법 체제'를 수립하기 위한 피나는 분투의 성과는 '애국순찰팀'도, 그 어떠한 극보수 집단도 누릴 수 있다"고 말했다.

조 전 장관은 지난 2일에도 법원이 차량집회를 조건부 허용하기로 한 결정에 "집회의 자유는 헌법적 기본권이고, '애국순찰팀'도 이 기본권을 향유할 수 있다는 취지일 것이다. 공인으로서 법원의 이 판단, 감수한다"고 밝혔다. 이어 차량집회 경로에 자신의 자택이 포함된 것에 대해서는 "동네 분들에게 죄송하게 됐다"고 덧붙였다.

한편, 더불어민주당은 한글날인 오는 9일 예고된 보수단체 집회도 원천 봉쇄해야 한다고 주장하고 있다. 반면 야당인 국민의힘은 "독재 그림자가 드리웠다"며 이에 맞서고 있어 집회통제를 둘러싼 갈등이 격화할 것으로 예상된다.

