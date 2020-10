'화웨이 제재'에 글로벌 스마트폰 업계 지각변동 예고

8월 화웨이 점유율 15%로 낮아져

삼성전자, 인도·남미 수요회복 수혜

[아시아경제 이민지 기자] 중국 화웨이가 미국 정부의 제재로 스마트폰 생산에 차질을 빚으면서 글로벌 스마트폰 업계에 지각변동이 나타나고 있다. 글로벌 스마트폰 판매량이 오름세를 보이는 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,503,563 전일가 58,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 실적 성장세 진입…우선주 매력도 커져스마트폰·TV 판매 증가에…삼성전자 3분기 깜짝실적 기대감고향 못 가는 올해 추석…1인가구 주목 ‘소형’ 위생 가전 close 와 샤오미, 오포 등 다른 중화권 업체들에 반사 수혜가 이어지고 있다.

3일 카운터포인트에 따르면 8월 글로벌 스마트폰 판매량은 1억1803만대로 지난해 같은 기간보다 1%를 기록해 코로나19 발발 이후 처음으로 전년 동월 대비 성장세로 돌아섰다. 김지산 키움증권 연구원은 “인도, 남미, 서유럽에서 강한 수요 회복이 나타났고 화웨이 제재가 가장 큰 변수로 작용했다”며 “화웨이 제재 전 밀어내기 등으로 인해 글로벌 출하량이 판매량을 상회했다”고 말했다.

지역별 판매량을 보면 미국이 1090만대로 지난해 같은 기간보다 3% 감소했는데, 계절적 비수기와 신형 아이폰 출시 지연 영향이 반영됐다. 다만 8월 출시한 삼성 갤럭시 노트20 시리즈가 선전하며 800달러 이상 고가 모델 판매 비중이 크게 늘었다. LG전자는 12%의 점유율을 유지하며 보급형 시장에서 양호한 성과를 보였다.

중국은 2973만대로 지난해 같은 기간보다 8% 줄었다. 아직 전년 동기 수준의 판매량을 회복하지 못하고 있으며 화웨이가 신모델 출시 어려움을 겪으며 2월 이후 처음으로 하락했기 때문이다. 샤오미와 비보는 화웨이 공백을 메우며 반등하기도 했다.

인도는 1536만대로 지난해 같은 기간보다 13% 증가하며 강한 회복세를 보였다. 삼성은 갤럭시 M 시리즈 판매 호조로 1년 전보다 36% 성장했다. 김지산 연구원은 “삼성은 인도 온라인 시장 공략을 강화하고 있고, 온라인 전용 플랫폼인 F 시리즈 출시를 통해 추가 점유율 확대를 시도 중”이라고 말했다.

스마트폰 업계의 가장 큰 화두는 화웨이 제재에 따른 시장 구도 변화다. 화웨이는 점유율은 지난 7월 16.9%에서 8월엔 15.5%로 하락했다. 지난달 15일 이후 본격적인 제재 영향을 고려했을 때 추가적으로 하락할 가능성이 크다. 제재가 계속된다고 가정했을 때 스마트폰 출하량이 3000만대에도 미치지 못할 것으로 예상된다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,503,563 전일가 58,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 실적 성장세 진입…우선주 매력도 커져스마트폰·TV 판매 증가에…삼성전자 3분기 깜짝실적 기대감고향 못 가는 올해 추석…1인가구 주목 ‘소형’ 위생 가전 close 는 갤럭시 A와 M 시리즈를 앞세워 8월에 인도와 남미 시장에서 점유율 상승이 두드러졌다. 김지산 연구원은 “ 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 15,503,563 전일가 58,200 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 삼성전자, 실적 성장세 진입…우선주 매력도 커져스마트폰·TV 판매 증가에…삼성전자 3분기 깜짝실적 기대감고향 못 가는 올해 추석…1인가구 주목 ‘소형’ 위생 가전 close 는 내년 출하량은 3억1400만대로 17% 증가하며 부품 업계 중요한 모멘텀을 제공할 것으로 관측된다”며 “중국 업체 비보, 오포, 샤오미는 화웨이를 대신해서 내년에 각각 45%, 44%, 39% 성장할 것으로 보인다”고 분석했다.

