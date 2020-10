제주서 “총무과 직원이세요” 보이스피싱 주의보

제주도, 8,896명 전 공직자 전수조사 통해 보이스피싱 사례 2건 확인

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] “제주도 총무과 직원이세요”로 시작되는 보이스피싱 메시지에 제주특별자치도가 각별한 주의를 당부하고 나섰다.

지난 2일 제주도청 공직자 A씨는 “제주도 총무과 직원이세요”로 시작하며 재직 사실을 확인하는 모바일 메시지를 받았다.

이름 및 지인 관계, 신원 확인에 대한 정보를 물으며 피해를 호소하자 수상하다는 생각에 대화를 중지하고 도 총무과에 관련 사실을 알렸다.

제주도는 코로나19 감염 공포와 불안을 악용한 보이스 피싱으로 판단하고 지난 2일 오후 8시 30분경 도 내 전 공직자 8,896명에게 “제주도 총무과 직원이세요”로 시작하는 보이스피싱 메시지를 받은 사례에 대한 전수조사를 했다.

10월 3일 오후 1시까지 제보된 신고는 위 A씨의 사례를 포함해 총 2건이다.

또 다른 제보자 B씨 역시, A씨와 동일하게 특정 모바일 메신저로 재직 사실을 확인하는 연락을 받았다.

이날 도내 한 커뮤니티 사이트에서는 다수의 개인정보가 포함된 공문서를 받았다며 ‘공무원이 실수로 개인정보 유출하면 어떻게 되나요?’라는 익명의 게시글도 등장했다.

해당 게시글은 등록된 지 10분 후 삭제됐지만 마치 공무원이 정보를 유출한 것처럼 의혹을 남기기에 충분했다.

이에 제주도는 코로나19 관심과 불안 상황을 악용해 보이스피싱 및 가짜뉴스 등으로 행정력 낭비와 도민 피해를 입히는 사례가 발생하지 않도록 전화나 문자를 받을 때 주의를 당부하며, “조금이라도 이상한 점이 있다면 즉시 제주도나 경찰에 신고할 것”을 요청했다.

제주도는 추후 불법 행위가 발견될 땐 제주지방경찰청과 공조해 사실 확인에 즉시 착수하고, 무관용 원칙으로 대응할 방침이다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr