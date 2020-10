갖가지 소독제 비치…"전 직원, 방역요원으로 무장"

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 한국도로공사 남해고속도로 부산방향 섬진강주유소는 정부의 추석 연휴 강화된 방역대책 방침에 따라 주요 동선 곳곳에 갖가지 용도의 소독제를 비치했다고 3일 밝혔다.

부산방향 섬진강주유소는 화장실 입구와 주유기기 등에 손소독제를 비롯해 입고 있는 옷이나 차량 내부 살균을 위한 편백 성분 소독제를 비치, 방문객들로부터 호응을 얻고 있다.

주유소 관계자는 "코로나19 전파에 대한 불안감을 덜어드리기 위해 다양한 용도의 소독제를 준비해 놓고 있다"면서 "모든 직원들이 철저한 개인위생을 지키면서 방역요원으로 근무에 임하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr