美 9월 신규일자리 66만건 '기대이하'‥실업률 7.9%(종합)

일자리 증가는 기대이하...실업률은 예상보다 호조

코로나19 이후 1000만개 일자리 회복 안돼

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 고용 회복이 둔화되고 있다는 사실이 다시 확인됐다. 9월 신규고용이 기대에 못미친 것이다. 다만 실업률은 7%대로 낮아졌다.

2일(현지시간) 미 노동부가 발표한 9월 신규일자리는 66만1000개였다. 이는 다우존스가 집계한 전문가 예상치 80만개에 비해 상당폭 낮은 수치였다. 전달의 148만개 증가에 비해서도 절반 이하로 줄어든 셈이다.

9월 실업율은 7.9%로 시장 예상치 8.2%에 비해 호조를 보였다. 전달의 실업률은 8.4%였다.

이는 3월 중순 이후 2200만건의 일자리가 사라진 후 약 1200만개의 일자리가 회복됐음을 의미한다. 여전히 1000만개의 일자리가 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이전에 비해 부족한 상황인 셈이다.

CNBC방송은 주택시장과 소비분야에서 긍정적인 소식이 이어졌지만 고용분야는 여전히 회복세가 더딘 상황을 보여주고 있다고 설명했다.

한편 이날 발표된 고용지표는 오는 11월3일 미국 대통령 선거 이전 마지막으로 발표이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr