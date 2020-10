여수시, 6년 연속 ‘소비자신뢰 대표브랜드 대상’

해양관광도시 부문 대상…힐링과 낭만이 넘치는 ‘랜선여행’ 최고 도시



사회적 거리두기 강화로 시상식은 생략





[여수=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수시가 ‘제14회 2020 소비자신뢰 대표브랜드 대상’에서 해양관광도시 부분 6년 연속 대상을 수상했다고 2일 밝혔다.

㈔한국브랜드경영협회가 주최·주관하고 산업통상자원부가 후원하는 이번 어워즈에서 여수는 언택트 여행의 중심 도시로 공인받았다.

소비자신뢰 대표브랜드 대상은 대한민국 성인 남녀를 대상으로 인지도, 선호도, 만족도, 향후 구매의향이 우수한 브랜드를 조사해 수여하는 상이다.

지자체 중에서는 전국 243곳을 대상으로 63개 후보를 선정해 그중 3개가 선정됐다.

지난해까지 5년 연속 1,300만 관광객을 유치하며 대한민국 최고의 해양관광도시로 자리매김한 여수시는 코로나19 사태에도 흔들리지 않고 포스트 코로나 시대 대한민국 대표 언택트·온택트 관광도시로 주목받고 있다.

여수와 고흥 사이 4개의 섬을 잇는 해상교량을 건너 아름다운 여수 바다 위를 달리는 ‘여수섬섬길’, 행정안전부 ‘가고싶은 33섬’에 선정된 거문도 뱃노래길, 낭도 둘레길, 개도 사람길, 금오도 비렁길 등 언택트 여행지에서 휴식과 치유를 찾는 관광객들에게 여수는 언제나 매력이 넘치는 곳으로 손꼽힌다.

12만 팔로워와 소통하는 여수관광 SNS ‘힐링여수야’에서 여수의 아름다운 여행지를 ‘랜선여행’ 할 수 있도록 온택트 홍보에 힘썼으며, 시가 자체 제작한 웹드라마를 통해 영상과 이야기로 여수를 만나는 새로운 경험을 선물했다.

또한 코로나19 사태 초기부터 철저한 방역활동으로 안전하고 청정한 도시를 지켜왔다. 관련부서 공무원들로 방역지도 전담반을 꾸려 민간 관광시설 대상 사회적 거리두기 지침을 준수하도록 매일 점검했으며, 지난달 8일부터 방역관리요원을 고용, 오동도, 엑스포해양공원 등 주요 관광지에 배치했다.

시 관계자는 “힘겨운 시기에 소비자신뢰 대표브랜드 대상 수상으로 여수관광의 우수성을 검증받아 기쁘게 생각한다”며 “대한민국을 넘어 세계 속의 해양관광 휴양도시로 도약하는 여수시의 행보를 응원해주시기 바란다”고 소감을 밝혔다.

