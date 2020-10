급부상한 '한반도 종전선언', 美 국무부 "기꺼이 유연한 접근, 北 관여해야"

이도훈-비건 북핵수석대표 협의…비건 "건설적 방안, 창의적 아이디어 논의…북한 관여 필요"

이도훈 본부장 귀국 "종전선언 등 더 좋은 도대 만들어졌다" 평가

[이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 임철영 기자] 미국 국무부가 문재인 대통령이 지난달 유엔(UN) 총회 연설을 통해 밝힌 '한반도 종전선언'과 관련해 북미 정상 간 약속을 언급하며 북한의 태도 변화를 촉구했다.

1일(현지시간) 미국의 소리(VOA)에 따르면 미국 국무부 대변인실 관계자는 워싱턴DC에서 열린 한미 북핵 수석대표 협의에서 종전선언 논의가 어떤 방식으로 논의됐고 어떤 결론으로 이어졌느냐는 VOA의 질의에 이 같은 취지의 답변을 내놨다. 이도훈 외교부 한반도 평화교섭본부장과 스티븐 비건 미 국무부 부장관 겸 대북특별대표는 지난달 28일 워싱턴DC 국무부 청사에서 만나 협의를 가졌다.

미 국무부 대변인실 관계자는 "싱가포르 정상회담에서 한 약속에 대한 균형잡힌 합의에 도달하기 위해 미국은 기꺼이 유연한 접근을 할 의향이 있다(We are willing to take a flexible approach)"면서 "그러나 북한이 창문이 열려 있는 지금 참여해야 하며, 지역을 불안정하게 하는 도발을 멈춰야 한다"고 밝혔다.

이번 국무부의 답변은 지난달 28일 한미 북핵수석대표 협의 직후 비건 부장관이 취재진들 앞에서 밝힌 입장과 맥을 같이 하는 것으로 풀이된다. 비건 부장관은 이도훈 본부장과 건설적인 방안과 창의적인 아이디어들을 논의했다면서 "한국과 미국만으로는 할 수 있어 북한의 관여가 필요하며 그들이 준비된다면 언제든 논의가 열려있다"고 말했다. 이 본부장은 이 자리에서 "최근 논의 중 가장 좋았다"고 평가하기도 했다.

이 본부장은 방미를 마치고 돌아오는 귀국길에서도 실질적 대화를 가졌다고 밝혔다. 그는 워싱턴DC 인근 델레스 국제공항에서 기자들과 만나 "한반도 문제에 관여하는 미 행정부 인사들을 두루 만날 수 있었다"면서 "매우 의미 있고 실질적인 대화를 가질 수 있었다고 판단한다"고 말했다.

그는 특히 비건 부장관이 훌륭한 만남이었다고 평가한 것에 대해 "앞으로 어떻게 북한과 대화를 재개할 수 있을 지 또 대화가 재개됐을 때 한반도 비핵화와 평화체제 정착을 어떻게 진전시킬 지 이런 문제들을 깊이 있고 폭넓게 이야기했다"면서 "그런 점에 의미를 둔 것 같다"고 답변했다.

이어 이 본부장은 비건 부장관이 언급한 '건설적 방안'과 관련해 종전선언이 포함된 것이냐는 질의에 대해서는 "종전선언도 중요한 이슈지만 전체적으로 큰 그림을 만들어 나가는 과정으로 이해해주시면 되겠다"고 말했다. 비핵과 논의에 종전선언도 포함된다는 의미이냐는 추가 질의에 대해 "네"라고 답하면서 "아주 폭넓고 의미 있게 이야기를 했기 때문에 좋은 토대가 만들어 졌다고 생각한다"고 덧붙였다.

한편 그는 1일 오후 인천국제공항에 도착한 이후 '창의적 아이디어'가 미국 대선 전 가시화할 가능성이 있느냐는 기자들의 질의에 대해 "한미가 다양한 계기와 수단을 통해 협의할 것"이라면서 "지금 옥토버 서프라이즈에 대해 다양한 이야기가 돌아다니고 있는 것이고 말씀을 드렸지만 그것에 대해 앞서 나갈 생각은 없다"고 밝혔다.

[이미지출처=연합뉴스]

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr





