도쿄증시, 시스템 장애로 거래중단 하루만에 재개

[아시아경제 이현우 기자] 도쿄증권거래소의 시스템 장애로 멈춰섰던 도쿄증시가 하루만에 재개됐다. 도쿄거래소 측은 앞서 1일 발생했던 시스템 장애는 하드웨어적 문제로 파악됐으며, 문제 기기를 교체해 거래시스템에 문제가 없는 것을 확인했다고 밝혔다.

NHK 등 일본 현지 언론에 따르면 2일 일본거래소그룹(JPX) 산하의 도쿄증권거래소는 전날 종일 중단했던 주식 등 전 종목의 매매를 이날 개장 시간인 오전 9시부터 정상적으로 시작했다고 밝혔다. 약 3700종목의 상장 주식 외 상장지수펀드(ETF) 등 도쿄거래소에서 매매돼 온 전 종목은 정상거래가 시작됐다. 일본 증시 대표지수인 닛케이225 평균주가와 도쿄 증시 1부 전 종목 주가를 반영하는 토픽스(TOPIX) 지수 등 각종 지수도 정상적으로 산출되고 있다.

도쿄증권거래소는 주가 등 시세 정보를 전달하는 시스템 등에 장애가 발생한 상황에서 백업 시스템도 가동되지 않아 1일 모든 종목의 매매를 온종일 중단했다. 이 여파로 같은 시스템을 사용하는 삿포로, 나고야, 후쿠오카 증권거래소도 전날 문을 닫았다. 도쿄증권거래소에서 시스템 장애로 전 종목의 거래가 멈춘 것은 2005년 11월 이후 처음이고, 종일 거래가 중단된 것은 1999년의 현행 전산시스템이 도입된 이후 처음이다.

거래소 측은 시스템 장애가 하드웨어 고장에서 비롯된 것으로 파악하고 관련 기기를 교체한 뒤 거래 시스템에 문제가 없는 것을 확인하고 거래 재개를 결정했다고 밝혔다.

