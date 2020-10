광주 도시철도 2호선 ‘착공 1년’ 순항

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주 도시철도 2호선 건설공사 착공 1년이 지나고 있는 가운데 코로나19로 침체된 지역경제 활성화에도 한 몫하고 있다.

1일 광주광역시에 따르면 도시철도건설본부는 지난해 9월 1단계 17㎞ 본선 구간 공사를 시작으로 지하 지장물 이설·철거, 굴착 및 지반보강, 흙막이 시설 설치 등을 추진 중에 있으며, 지난 6월에는 차량기지 공사를 시작했다.

백운고가는 지난 6월4일부터 철거를 시작해 지난 25일 상부 구조물 철거공사를 안전사고 없이 완료했고, 시민불편 최소화를 위해 부분적으로 공사구간을 점유하고 지하차도와 도시철도 공사를 병행해 추진할 계획으로 공사가 완료되면 도시미관이 개선되고, 백운광장 일대 유동인구가 증가함에 따라 주변 상권 활성화에 기여할 것으로 예상된다.

도시철도 2호선 1단계 공사는 총 1조2000억 원이 투입될 예정으로 국비 조기집행을 위해 주·월별 공정 설정, 수시 현장 점검, 공구별 작업구 확대 등 총력을 기울인 결과 올해 상반기에 국비 830억 원 중 764억 원인 92%를 집행완료 했고, 내년도 국비 확보에 탄력을 받을 것으로 예상하고 있다.

도시철도건설본부는 사업추진 과정에서 지역민 고용, 지역 전문건설업체의 하도급 참여 확대, 지역에서 생산된 건설자재 및 장비사용을 적극 독려하고 있다.

착공 후 현재까지 고용된 연인원 1만4938명 가운데 지역 인력은 1만2676명, 지역 장비 사용도 4847건으로 지역 인력·장비를 85%이상 활용해 지역경제에 활력을 불어넣고 있다.

2단계 20㎞구간 설계에 대한 경제성, 시공성, 품질확보를 위해 추진한 특정공법 및 자재 선정결과 10개 모두 지역업체가 선정됐으며, 일반 설계금액 1034억 원 대비 제안금액 651억 원으로 321억 원 예산을 절감했다.

현장 근로자들이 다가오는 추석 명절을 임금체불 걱정 없이 편안히 보낼 수 있도록 임금 및 하도급 대금 지급여부를 특별관리하고 있으며, 코로나19로 침체된 지역경제에 보탬이 되도록 적극적인 노력을 하고 있다.

안주현 도시철도건설본부 공사부장은 “내년도 예산이 3700여억원에 달하는 만큼 올해 4분기부터 예산 조기집행을 적극 추진할 계획이다”며 “코로나19 위기에 지역 경제 활성화에 보탬이 되도록 지역 인력 고용과 지역 장비 및 자재가 우선 사용될 수 있도록 최선을 다 하겠다”고 말했다.

