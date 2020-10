[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 중부고속도로 하남방향 이천주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 지역사회 확산 차단을 위해 주유기 모니터에 강력 항균필름을 부착했다고 1일 밝혔다.

미국구리협회 인증 표시인 'CU+마크' 항균필름은 항균력(99.9%)과 항바이러스 효과가 우수한 구리성분을 함유하고 있다.

조재석 주유소 소장은 "사회적 거리두기 2단계 방침에 따라, 교차감염 우려가 있는 주유기 모니터에 항균필름을 부착했다"면서 "화장실 등 주요 동선을 대상으로 수시로 철저한 소독활동을 벌이고 있다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr