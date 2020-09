가전업계 "추석 특수 이어간다"…효도 가전 마케팅

[아시아경제 이동우 기자] 가전업계가 추석에 이어 가사노동을 줄여주는 가전 제품 홍보를 이어간다.

LG전자는 이달 11일까지 LG 코드제로 씽큐 로봇배틀 이벤트를 진행한다. 이벤트는 인공지능 청소 로봇 코드제로와 집안을 어지럽히는 인공지능 로봇과의 대결을 담은 영상을 시청하고 관련된 온라인 게임에 참여하면 된다.

이벤트에 응모한 사람 중 총 10명에게 LG코드제로 M9 씽큐, 500명에게 스타벅스 모바일 기프티콘을 증정한다.

코트제로는 인공지능(AI) 딥러닝 기술로 쿼드코어 CPU를 적용, 약 70만장의 사물 이미지를 학습해 집안을 이해한다. 새 도면 그리기 후 LG 씽큐 앱을 통해 원하는 구역만 선택해 청소하거나 금지구역 설정이 가능하다.

위니아딤채는 오는 31일까지 ‘딤채X딤채쿡 더블더블 프로모션’을 진행한다. 최근 출시한 2021년형 김치냉장고 딤채와 세계최초 IH 압력밥솥 딤채쿡 당질저감 50 레트로 제품을 동시 구매할 경우 딤채 신제품 모델에 따라 최대 52만까지 할인해 준다. 프로모션은 제품 구입 후 다음달 16일까지 설치한 고객이 대상이다.

롯데하이마트는 최근 스마트폰을 이용해 가전제품을 미리 배치해보고 구매할 수 있는 ‘AR(증강현실) 가상 배치 체험 서비스’를 도입했다. 가상으로 구현한 가전제품 이미지를 현실 배경에 결합시켜 가전제품을 배치한 모습을 미리 체험해볼 수 있다.

롯데하이마트는 AR 서비스 도입을 기념해 오는 31일까지 고객 참여 이벤트를 진행한다. 모바일 앱에 별도로 마련한 ‘AR 체험’ 메뉴에서 가전제품을 미리 배치해보고 화면을 캡처해 ‘차세대라이프스타일관’에 게시하면 우수 참여자 5명을 선정해 하이마트 모바일 상품권 5만원권을 증정한다.

AR 체험 서비스 지원 제품은 TV, 냉장고 등 대형가전부터 생활, 주방가전 등으로 품목 중 상위 인기 모델 50여개를 선정해 서비스를 지원하며 매월 20개씩 늘려갈 예정이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr