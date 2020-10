'노후산단' 구조고도화 재수립…반월시화 등 4곳

한국산업단지공단

구조고도화 계획 수립 후 10년 경과된 산단 대상

[아시아경제 김대섭 기자] 한국산업단지공단이 노후산업단지 구조고도화 계획 재수립 연구용역에 착수한다. 구조고도화계획 수립 후 10년이 경과된 노후산단에 대해 구조고도화 계획을 재정비한다.

3일 산단공에 따르면 오는 5일 노후산단 구조고도화 계획 재수립 연구용역에 대한 입찰등록과 제안서 접수를 마감한다. 이번 노후산단 구조고도화 계획 재수립 지역은 4곳이다. 경기 반월시화와 남동, 전북 익산, 경북 구미 산단이다. 이들 산단은 구조고도화 계획 수립 후 10년이 경과된 곳이다.

이번 연구용역은 산업집적법에 따라 추진된다. 법에 따르면 관리기관은 착공일 기준 20년이 경과된 산단에 대해 10년 단위의 구조고도화 계획을 수립해야 한다. 용역기간은 착수일로부터 100일이다.

산단 구조고도화란 입주업종의 고도화, 문화복지 및 편의시설 확충 등을 통해 산단 경쟁력을 제고하고, 근로 환경을 개선하는 사업이다. 4차 산업혁명으로 인한 산업구조의 변화, 글로벌 저성장 등은 산단의 새로운 변신과 역할을 요구하고 있다.

산단공은 이번 연구용역을 통해 산단 현황 및 경쟁력을 분석할 계획이다. 최근 10년간 산단 가동 현황과 생산, 수출, 고용 등 경기 동향을 조사한다. 또 산단 잠재력과 기회 요인, 위협 요인 분석 등을 통한 구조고도화 전략을 제시한다.

중점 육성 업종 선정 및 발전 방안도 모색한다. 도시 및 지역산업육성 계획 등 상위 계획을 검토하고 중앙행정기관, 해당 산단을 관할하는 광역·지방자치단체의 전략산업 육성 계획 등을 살펴본다. 산단과 배후도시 간 발전 계획이 상호 연계될 수 있도록 할 방침이다.

특히 산업 트렌드 및 정책적 요인 분석을 통해 산단 특화산업을 도출하고 최종적으로 중점 육성 업종을 도출한다. 도출된 중점 육성 업종의 발전 방안, 업종 첨단화 및 고부가가치화 방안 등을 제시할 계획이다.

산단공 관계자는 "제조업 경쟁력 제고와 국가 경제 재도약을 위해서는 산단 구조고도화사업을 통한 노후 산단 혁신이 필요하다"고 강조했다.

또 "최초의 구조고도화 계획 수립 후, 변화된 산단의 현황을 분석하고 최근 산업 트렌드 및 정책적 요인 등을 반영해 산단 발전을 위한 목표와 전략, 미래 비전을 제시할 것"이라며 "향후 미래 변화와 개발이 예상되는 토지 등의 미래 모습을 상정해 종합 계획을 수립해 나갈 것"이라고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr