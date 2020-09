[아시아경제 이민우 기자] 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 1,400 등락률 +3.08% 거래량 1,614,226 전일가 45,500 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 기아차 K5 인포테인먼트 UX, 獨디자인 어워드 특별상 수상기아차, 현대캐피탈·스타트업과 '온디맨드 충전 서비스' 맞손에공단, 31개사와 '자발적 에너지효율목표제 시범사업' 협약(종합) close 는 전 국내 사업장에서 자동차 제조, 판매 및 정비를 재개한다고 29일 공시했다.

회사 측은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 부분 차질 해소로 10월 이후 가동이 정상화될 것"이라고 설명했다.

