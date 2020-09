LG유플러스, 추석 맞이 U+tv VOD 프로모션

[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 400 등락률 +3.59% 거래량 2,349,263 전일가 11,150 2020.09.29 15:12 장중(20분지연) 관련기사 LG유플러스, 그랜드 하얏트 서울 호텔에 AR·VR 체험존 운영외국인, 한 주만에 '팔자'로 돌아서 LGU+, 통신 기반 개인맞춤형 건강관리서비스 개발 나선다 close 는 추석을 맞아 IPTV 서비스 'U+tv'에서 10월4일까지 주문형비디오(VOD) 콘텐츠를 저렴하게 즐길 수 있도록 다양한 프로모션을 진행한다고 29일 밝혔다.

우선 'U+영화월정액'에 기간 내 가입한 고객을 대상으로 100명을 추첨해 추석 장보기 지원금 5만원 상품권을 제공한다. U+영화월정액은 인기 영화, 해외드라마 등 4만여편의 VOD콘텐츠를 무제한 감상할 수 있는 상품이다.

추석 연휴 그동안 놓친 드라마·예능을 몰아볼 수 있도록 U+tv의 다양한 월정액 상품 가입 이벤트도 마련했다. ▲CJ ENM 채널의 콘텐츠 이용이 가능한 CJ월정액(월 1만4300원) 가입 시 2개월간 50% 할인 ▲JTBC월정액(월 8800원) 가입 시 2개월차 월정액 무료 제공 ▲MBC, MBC에브리원 등 MBC 채널의 콘텐츠 이용이 가능한 'MBC ALL 월정액(월 9900원)' 가입 시 9000원 상당 VOD쿠폰 증정 ▲TV조선·채널A·MBN 월정액(모두 월 7700원) 가입 시 각각 7000원 상당 VOD쿠폰을 증정한다.

VOD 구매 할인 이벤트도 있다. 상반기 인기작은 최대 50%, 추석 연휴에 보기 좋은 인기 영화시리즈 패키지는 30% 저렴한 가격으로 시청할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr