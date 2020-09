美총기업체 레밍턴, 두차례 파산 신청 후 7개로 분리 매각

[아시아경제 정현진 기자] 200여년 역사의 미국 총기업체 레밍턴 아웃도어가 7개 부문으로 분리 매각될 예정이라고 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ는 앨라배마 북부 지역 법원에 제출된 경매 서류를 인용해 비스타 아웃도어, 라운드힐그룹 등 7개사가 레밍턴의 사업과 브랜드를 나눠서 매각하는 경매에서 낙찰자로 선정됐다고 전했다. 이번 경매 결과의 승인을 검토하기 위한 법원 청문회는 29일로 잡혔다.

레밍턴은 지난 7월 법원에 파산보호 신청을 했다. 2018년에 이어 두번째 파산보호신청이었다. 2012년 코네티컷주 샌디훅 초등학교에서 자사 소총을 사용한 총기 난사 사건으로 학생 20명과 교사 6명이 사망한 이후 소매상들이 총기 판매에 제한을 가하면서 레밍턴은 경영난을 겪어왔다.

WSJ는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 시민들의 불안감 확대로 인해 총에 대한 수요는 높지만 한차례 파산보호 신청했던 레밍턴이 수억달러의 부채를 탕감했음에도 자금이 부족하다고 밝혔다.

레밍턴은 1816년 세워진 기업으로 현재 노스캐롤라이나주 매디슨에 본사를 두고 군용을 포함한 소총과 수렵용 산탄총을 생산하고 있다. 블룸버그에 따르면 지난해 매출은 4억3750만달러로, 3년 전에 비해 절반 수준으로 줄어들었다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr