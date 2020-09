[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 코로나19로부터 구민들의 안전을 지키고자 고속 휴대폰 살균기를 지역내 주민센터 4개소(목5동, 신월4동, 신정3동, 신정4동)에 시범적으로 설치했다.

일상에서 가장 접촉이 잦은 스마트폰을 소독, 전염성 바이러스를 조기 차단하고 감염 확산 방지에 도움을 줄 것으로 기대된다.

