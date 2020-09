유한킴벌리, 100% 천연펄프 원단 물티슈 출시

2030년까지 지속가능한 소재 100% 달성 위한 유한킴벌리 환경경영 3.0 실천 제품

[아시아경제 김철현 기자] 유한킴벌리(대표 최규복)는 친자연 물티슈 '스카트 에코 종이 물티슈'를 출시했다고 28일 밝혔다. 이번 신제품은 지속 가능한 산림경영인증시스템을 통해 생산된 천연펄프 원료 사용으로 환경 영향을 최소화 했으며, 특히 물티슈 사용량이 많은 사무실, 병원, 요식업소 등에서 편리하게 활용할 수 있도록 개발됐다. 일반적인 물티슈와 달리 인조섬유를 전혀 첨가하지 않고 100% 천연펄프 원단만을 사용하는 새로운 공법을 적용했다.

스카트 에코 종이 물티슈는 무형광 원단에 합성향도 첨가되지 않아 보다 안심하고 사용할 수 있다. 피부자극 테스트 결과에서도 저자극 제품으로 분류됐다. 유한킴벌리 스카트 에코 종이 물티슈 담당자는 "환경경영을 지향하는 유한킴벌리가 천연펄프 100% 원단에 수분을 더해 개발한 종이 물티슈"라며 "유한킴벌리는 온실가스 배출감소 등 지구환경오염 감소에 기여하기 위해 노력하고 있으며, 이번 신제품도 플라스틱 성분을 배제한 종이 원단이라 많은 사업자들이 선호할 것으로 기대한다"고 했다.

