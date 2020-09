매월 38억km 달렸다…T맵으로 본 우리 생활 변화

SK텔레콤 ‘T map Trend Map 2020’ 최초 발간

[아시아경제 조슬기나 기자]사용자 1850만명, 매월 38억km 데이터.

SK텔레콤은 내비게이션 서비스 T맵을 통해 축적한 데이터를 기반으로 ‘T맵 트랜드 맵 2020(T map Trend Map 2020)’을 발간했다고 28일 밝혔다. 국민 3명 중 1명꼴인 1850만 T맵 이용고객의 이용 데이터를 분석해, 대한민국 국민들의 문화, 소비 라이프 스타일에 주목한 것이 특징이다.

특히 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 국민들의 이동행태가 크게 변화한 사실이 확인됐다. 극장 대신 차량 안에서 영화를 볼 수 있는 자동차 극장 이용이 급증한 것이 일례다. 지난 3월 멀티플렉스 극장을 방문한 이용자는 1월 대비 86% 급감한 반면, 자동차 극장을 찾은 사람은 165% 늘어났다.

드라이브 스루 이용추이 분석을 통해서는 새로운 식생활 변화도 엿볼 수 있었다. 코로나19 확산 전 60만 건 수준이었던 드라이브 스루 이용 건수는 강력한 사회적 거리두기를 실천한 3월부터 이용량이 급증해 6월 기준으로는100만건 수준으로 이용량이 급증한 것으로 나타났다. 이동이 자유롭지 못한 상황에서 언택트의 장점이 드러난 드라이브 스루는 국민들의 새로운 소비 트렌드로 자리를 잡은 셈이다.

T맵 트랜드 맵 2020에는 ▲신입과 부장님의 취미생활, ▲육아와 라이프 스타일의 변화, ▲골목상권 희로애락 등 일상생활과 밀접한 소재가 에피소드 형태로 읽기 쉽게 담겼다. 또한 이용자들이 즐겨 찾는 현지인의 맛집도 지역별로 소개했다.

SK텔레콤은 기술을 기반으로 사회적 가치를 제고한 사례도 함께 소개했다. 지난 4월 T맵에 어린이 교통사고를 예방하기 위한 기능이 추가된 이후 높은 사고 예방 효과를 입증했다는 설명이다.

SK텔레콤이 어린이 보호구역 내에서 과속 및 급감속, 급가속(이하 급감가속) 건수가 가장 많았던 10곳을 선정해 민식이법 시행 전인 3월과 6월의 통행량과 과속 건수를 비교한 결과, 과속 건수가 가장 많았던 10곳의 통행량 자체는 16.6% 증가했지만 과속 건수는 약 4500건이 감소해 통행량 대비 과속 비율이 5.0%포인트 감소한 것으로 나타났다.

또한 운전습관 서비스는 사용자들의 운전습관과 주행 이력을 분석, 활용해 교통사고와 환경 오염을 줄이는 등 약 1475억원에 달하는 사회적 비용의 감소 효과를 가져온 것으로 추산됐다.

SK텔레콤은 T맵을 모바일 내비게이션을 넘어 ‘올인원(All-in-One) 플랫폼’ 으로 발전시키겠다는 향후 계획도 함께 밝혔다. 향후 패밀리 서비스인 주차, 지하철, 버스, 택시 등 다양한 모빌리티 서비스를 ‘T맵’에 담아 고객들이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 서비스로 지속 발전시켜 나갈 계획이다.

이종호 SK텔레콤 모빌리티사업단장은 “T맵의 이동 데이터를 인공지능(AI)과 머신러닝 기술로 분석해 국민들의 모빌리티와 관련한 생활 속 변화를 담았다”며 “앞으로도 T맵 플랫폼의 지속적인 발전을 통해 대한민국 모빌리티 사업을 선도할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 다양한 이동 정보가 포함된 T맵 트랜드 맵 2020은 https://www.tmap.co.kr/trendmap2020에서 다운받아 볼 수 있다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr