NH농협은행, 하반기 150명 신규 채용…"접수시작"

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 올해 상반기 280여명을 채용한 데 이어 하반기에도 150명의 5급 신규직원 채용을 실시한다고 28일 밝혔다.

농협은행의 채용은 학력, 연령, 전공, 자격 등에 제한을 두지 않는 블라인드 방식의 열린 채용으로 진행된다. '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률', '장애인고용촉진 및 직업재활법'에 의거 해당 지원자는 우대한다.

농협은행의 전문성 강화를 위해 직무별 구분 채용을 실시하며, 모집분야를 ▲일반, ▲디지털, ▲데이터, ▲자금운용, ▲기업금융 등으로 구분해 채용한다.

5급 신규직원 채용 지원서 접수는 이날부터 10월 6일까지 농협 홈페이지를 통해 진행된다. 서류전형, 온라인 인·적성, 필기시험, 면접을 거쳐 12월 중 최종 합격자를 발표할 예정이다.

또한 이번 채용부터 자기소개서 평가에 인공지능(AI)를 활용할 계획이다. 농협은행은 그동안 AI평가를 시범 운영했으며, AI 평가 도입으로 더욱 효율적이고 객관적인 서류심사가 가능할 것으로 예상하고 있다.

