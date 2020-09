[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 25일 오전 10시30분 상계두산아이휴센터에서 열린 아이휴센터 17~20호점 합동 개소식에 참석했다.

이번 개소식은 코로나19 상황을 감안, 현장 행사는 소규모로 4개소가 합동으로 진행하고 유튜브 라이브 스트리밍을 온-오프 병행으로 진행했다.

개소 센터는 17호(상계5동), 18호(상계6,7동), 19호(상계6,7동), 20호(상계1동)으로 각각 23명, 35명, 25명, 40명 정원으로 운영할 예정이다.

이날 행사에는 구청장 및 구의원 등이 참석해 축하공연, 사전 제작한 센터별 소개영상, 축하인사, 핸드폰 댓글 달기, 기념촬영 순으로 진행되었다.

오승록 노원구청장은 “아이휴센터가 맞벌이 가정 초등 저학년 돌봄에 큰 역할을 하고 있다”며 “아이키우기 좋은 노원을 만들기 위해 앞으로도 노력하겠다”고 말했다.

