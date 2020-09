[포토]오승록 노원구청장, 노원구민 일자리 제공 5자간 취업연계 협약체결

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 25일 오전 9시 30분 서울테크노파크에서 구민 일자리 제공을 위한 노원구, 특성화고, 서울테크노파크, 서울스마트공장 공급기업 협의회, NIT 미니클러스트 5자간 업무협약 체결식을 했다.

이번 협약은 구와 지역내 특성화고 6개교(경기공고,광운공고,동산정보고,미래산업고, 서울아이티고, 인덕과학고), 16개 회원사를 가진 서울스마트공장 공급기업 협의회, 136여 개 기업체가 참여하고 있는 NIT미니클러스터가 일자리 창출 문제를 함께 해결하기 위해 힘을 합친 결과다.

일자리관련 정보, 실적 홍보 등을 공유한다.

또 특성화고 학생들에게 취업에 필요한 교육 및 교육장소를 제공, 현장실습, 직업체험을 활용해 해당회사에 필요한 인재를 채용할 수 있도록 한다.

오승록 노원구청장은 “5자간 업무협약은 전에 없었던 일로 노원구민, 특성화고 학생들에게는 취업의 기회가, 중소기업에게는 구인난 해결에 큰 도움을 줄 수 있을 것으로 보인다”며 기대감을 나타냈다.

