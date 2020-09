[아시아경제 이민지 기자] OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 56,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 58,000 2020.09.24 07:56 장시작전(20분지연) 관련기사 OCI, 외국인 4000주 순매도… 주가 -3.59%‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제투자자 인기검색어로 급등테마 예측_ 수소차, 그린뉴딜, 모더나 외 close 는 24일 동우화인켐과 4902억원 규모로 전자급 과산화수소 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 18.8%에 해당하다.

