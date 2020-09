"3명 중 1명 10만원 이상 추석선물세트 구매"

10만원 미만 추석 선물세트 71%에서 61%

20만원 이상 고가 추석 선물세트 8%에서 16% 급증

- 코로나19 예방 위해 늘어난 귀포족 소비 영향

[아시아경제 임혜선 기자] 올해 추석에 귀성을 포기하는 사람들이 늘자 지난해보다 20만원 이상 고가의 추석 선물세트가 많이 팔리고 있다.

모바일 푸드 라이프샵 헬로네이처가 최근 한 달간(8/24~9/21) 진행한 추석 선물 기획전의 매출을 분석한 결과, 20만원 이상 추석 선물세트의 매출 비중이 지난해보다 두 배 가까이 늘었다.

가격대별 매출 비중을 살펴 보면, 가장 많은 비중을 차지했던 10만원 미만 선물세트의 비중은 지난해 71%에서 올해 61%로 줄어든 반면 10만원 이상 선물세트의 비중은 28%에서 38%로 증가했다.

헬로네이처에서 추석 선물세트를 구매한 고객 세 명 중 한 사람은 10만원 이상 선물세트를 선택한 것이다.

특히 10만원 이상 선물세트 중에서도 20만원 이상 프리미엄 선물세트를 선택한 고객이 크게 늘었다. 올해 20만원 이상 선물세트의 매출 비중은 지난해보다 두 배 가까이 늘어난 16%를 차지했다.

이처럼 20만원 이상 고가의 선물세트의 판매가 확대되면서 헬로네이처의 올해 추석 선물의 전체 매출액도 지난해 같은 기간(D-10) 대비 258%까지 치솟았다.

코로나19의 예방을 위해 자발적 귀포족(귀성을 포기하는 사람)들이 늘어나면서 가족 및 친지, 지인들에게 프리미엄 선물로 대신 마음을 전하려고 하는 사람들이 늘어났기 때문이다.

선물세트 중 가장 인기있는 품목은 10만원~20만원, 20만원 이상 가격대에서 모두 한우세트가 꼽혔다. 실제, 올해 헬로네이처 정육 카테고리의 매출신장률은 전년 대비 3배 가까이 올랐다.

멜론과 샤인머스캣을 함께 구성한 ‘샤인 멜론 혼합선물세트’, 제주산 옥돔과 갈치를 담은 ‘제주 명품 혼합선물세트’ 등 여러 품목을 하나로 묶은 차별화 상품들의 인기도 두드러졌다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr